Доктор Мясников объяснил, почему детям необходимо учиться в школе, а не дистанционно

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2 августа 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

школьники, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Доктор Александр Мясников, известный большинству россиян как ведущий телепрограммы о здоровье, оценивая возможное продление дистанционного обучения в школах, заявил, что никакое онлайн обучение не заменит очного.

Мясников считает, что уровень образования, получаемого дистанционно, падает. Еще серьезный негативный момент - дети разучатся общаться со своими ровесниками. "И подерутся во дворе и девочку за косичку дёрнет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет", - высказался Мясников с точки зрения психологии.

Напомним, на дистанционное обучение в российских школах во время учебного года перешли из-за распрстранения коронавирусной инфекции COVID-19.

По поводу заболеваемости школьников доктор Мясников высказался в своем Telegram-канале, что дети практически не болеют коронавирусом. По его словам, дети являются "живой вакциной", так как ослабляют вредное воздействие вируса. Он напомнил, что нет доказательства, что COVID-19 передается от бессимптомных пациентов.

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