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Собянин прокомментировал возможность второй волны коронавируса COVID-19 в Москве

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Собянин прокомментировал возможность второй волны коронавируса COVID-19 в Москве
Сергей Собянин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность второй волны коронавируса COVID-19 в российской столице. По мнению главы мегаполиса, такой опасности «практически нет».

В интервью телеканалу «Россия 1» Собянин сказал: «Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет».

Мэр Москвы отметил, что в некоторых регионах бурный рост, так как они еще не прошли даже первую волну.
Собянин пояснил, что эти регионы были закрыты и «карантинизированы», поэтому там только сейчас набирает обороты ситуация с коронавирусом. «Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — отметил мэр российской столицы.

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