Собянин прокомментировал возможность второй волны коронавируса COVID-19 в Москве
2 августа 2020, 19:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность второй волны коронавируса COVID-19 в российской столице. По мнению главы мегаполиса, такой опасности «практически нет».
В интервью телеканалу «Россия 1» Собянин сказал: «Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет».
Мэр Москвы отметил, что в некоторых регионах бурный рост, так как они еще не прошли даже первую волну. Собянин пояснил, что эти регионы были закрыты и «карантинизированы», поэтому там только сейчас набирает обороты ситуация с коронавирусом. «Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — отметил мэр российской столицы.
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