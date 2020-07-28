В Роскачестве рассказали, как сберечь здоровье при работе на компьютере

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 июля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

Регулярная работа за компьютером в совокупности с частым использованием смартфона может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эксперты из Роскачества рассказали, как уберечь себя от негативного воздействия подобных нагрузок.

«Человеческое тело пока не успело адаптироваться к специфике нагрузки информационной эпохи, и постоянный "онлайн" для него большой стресс», - отметили в Роскачестве. Постоянное пребывание за компьютером становится причиной проблем со зрением и регулярных головных болей. Чтобы избежать этого, стоит организовать рабочее место так, чтобы на него попадало естественное освещение, а расстояние от монитора до глаз составляло не менее 70 сантиметров.

«В идеале при работе с компьютером каждые 15-20 минут отводите глаза от монитора, и 5-10 секунд смотрите в окно или на отдаленные объекты. Через каждый час активной работы давайте глазам 15 минут отдыха. В обеденный перерыв обязательно дайте глазам отдохнуть и не "утыкайтесь" в экран», - рекомендовали эксперты.

Следить нужно и за осанкой. Работу за компьютером лучше всего сочетать с разминками, физическими нагрузками и прогулками на свежем воздухе.