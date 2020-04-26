Специалисты рассказали, как бороться с усталостью глаз

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26 апреля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото:pixabey

В период карантина люди стали чаще пользоваться гаджетами и проводить время за компьютером. Такой образ жизни может негативно повлиять на здоровье.

Постоянное вглядывание в экраны может привести к сильному зрительному утомлению, возникновению головной боли, раздражительности.Врачи объяснили, как бороться с усталостью глаз. Специалисты подчеркнули, что рабочее место должно быть хорошо освещено. Во время работы следует устраивать перерывы по пятнадцать минут.

«Хороший пример отдыха для глаз — моргания, чередования взгляда вдаль и вблизь, круговые вращения и даже просто взгляд в окно на несколько минут. Следите за морганием! Заставляйте себя моргать через каждые три — пять секунд, даже если в этот момент вы просто задумались», - заявила главный внештатный офтальмолог областного Минздрава Алла Рябцева.