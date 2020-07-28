Врач рассказала о симптомах рака печени

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28 июля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Реанимация. Фото: pixabay.com

Некоторые с виду не опасные симптомы могут говорить о серьезном заболевании – раке печени. Об этом рассказала врач Дина Сакаева. К тревожным признакам она отнесла потерю веса, боли в правом подреберье, потерю аппетита и повышенную температуру, которая держится длительное время.

Врач предупредила, что нарастающая боль в животе может указывать на опухоль, которая начала разрастаться за пределы печени. Также при диагностике в подобных случаях врачи часто обнаруживают асцит – скопление в брюшной полости жидкости, передает КП. Сакаева объяснила, что при циррозе его возникновение может быть как осложнением основного заболевания, так и признаком онкологии.