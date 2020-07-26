Гастроэнтеролог рассказал о симптомах приближающегося рака кишечника

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26 июля 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

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Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.

Бордин отметил, что рак толстой кишки входит "в пятерку" наиболее распространенных видов опухолей. Образование — всегда длительный процесс, оно не формируется на пустом месте, добавил он. Сначала меняются клетки, а потом возникают злокачественные опухоли. О наличии предракового состояния, которое может привести к раку толстой кишки, свидетельствуют полипы. Их и можно выявить при колоноскопии. Такая проблема возникает обычно в 45-50 лет, поэтому специалист рекомендовал людям в этом возрасте проходить соответствующее исследование.

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