Гастроэнтеролог рассказал о симптомах приближающегося рака кишечника

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.
Бордин отметил, что рак толстой кишки входит "в пятерку" наиболее распространенных видов опухолей. Образование — всегда длительный процесс, оно не формируется на пустом месте, добавил он. Сначала меняются клетки, а потом возникают злокачественные опухоли. О наличии предракового состояния, которое может привести к раку толстой кишки, свидетельствуют полипы. Их и можно выявить при колоноскопии. Такая проблема возникает обычно в 45-50 лет, поэтому специалист рекомендовал людям в этом возрасте проходить соответствующее исследование.
Немецкий врач раскрыл сигналы организма о появлении раковой опухоли в желудке.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.