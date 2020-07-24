Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Немецкий врач раскрыл сигналы организма о появлении раковой опухоли в желудке

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий врач раскрыл сигналы организма о появлении раковой опухоли в желудке
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Майкл Шталь, врач из немецкой клиники Эссен-Митте, обозначил симптомы, которые указывают на появление злокачественного новообразования в желудке человека. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Как пишет издание Focus, медицинский специалист назвал такие сигналы организма, как отрыжка, изжога, сонливость, расстройство сна, тошнота, метеоризм, потеря аппетита и нарушение концентрации внимания.

Кроме того, в процитированной публикации содержатся рекомендации, следование которым позволяет снизить риск развития смертельно опасной болезни. Среди мер профилактики рака желудка – отказ от курения, избавление от лишних килограммов, исключение из рациона испорченных продуктов питания.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Салагай, замглавы Минздрава РФ, рассказал о способе защиты от инсульта головного мозга.

ДЦ

В мире

Трамп заявил, что для России из-за пандемии COVID-19 «настали трудные времена»

Трамп заявил, что для России из-за пандемии COVID-19 «настали трудные времена»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал резонансное заявление. По словам американского лидера, для Российской Федерации "настали трудные времена" из-за коронавируса нового типа.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью