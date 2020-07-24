Немецкий врач раскрыл сигналы организма о появлении раковой опухоли в желудке
24 июля 2020, 11:47[ «Аргументы Недели» ]
Майкл Шталь, врач из немецкой клиники Эссен-Митте, обозначил симптомы, которые указывают на появление злокачественного новообразования в желудке человека. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.
Как пишет издание Focus, медицинский специалист назвал такие сигналы организма, как отрыжка, изжога, сонливость, расстройство сна, тошнота, метеоризм, потеря аппетита и нарушение концентрации внимания.
Кроме того, в процитированной публикации содержатся рекомендации, следование которым позволяет снизить риск развития смертельно опасной болезни. Среди мер профилактики рака желудка – отказ от курения, избавление от лишних килограммов, исключение из рациона испорченных продуктов питания.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Салагай, замглавы Минздрава РФ, рассказал о способе защиты от инсульта головного мозга.
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