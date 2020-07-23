Замглавы Минздрава РФ назвал способ защиты от смертельно опасного инсульта мозга
23 июля 2020, 15:14[ «Аргументы Недели» ]
Олег Салагай, заместитель главы министерства здравоохранения РФ, назвал способ профилактики инсульта головного мозга, который входит в число главных причин смертности. Соответствующий пост чиновник разместил в Telegram.
Салагай отметил, что от инсульта защищает ведение здорового образа жизни. Он предполагает достаточную физическую активность, отказ от злоупотребления спиртными напитками и курения, которое является одним из основных провоцирующих болезнь факторов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, рассказали о потере волос. Данной теме посвящен материал, который разместили на страницах британских СМИ.
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