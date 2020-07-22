Переболевшие COVID-19 пожаловались на потерю волос из-за перенесенной болезни

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 июля 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Люди, переболевшие коронавирусом COVID-19, рассказали о потере волос из-за перенесенного недуга. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах британской прессы.

Таблоид The Sun познакомил своих читателей с историей 30-летней Грейс Дадли, которая в связи с заражением COVID-19 провела в реанимации десять дней. Спустя некоторое время после выписки из медицинского учреждения женщина лишилась половины шевелюры.

На аналогичную проблему пожаловались многие пользователи Twitter, перенесшие коронавирусную инфекцию, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи назвали симптомы инсульта, которые требуют вызова скорой помощи.