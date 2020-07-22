Переболевшие COVID-19 пожаловались на потерю волос из-за перенесенной болезни
22 июля 2020, 09:16[ «Аргументы Недели» ]
Люди, переболевшие коронавирусом COVID-19, рассказали о потере волос из-за перенесенного недуга. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах британской прессы.
Таблоид The Sun познакомил своих читателей с историей 30-летней Грейс Дадли, которая в связи с заражением COVID-19 провела в реанимации десять дней. Спустя некоторое время после выписки из медицинского учреждения женщина лишилась половины шевелюры.
На аналогичную проблему пожаловались многие пользователи Twitter, перенесшие коронавирусную инфекцию, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи назвали симптомы инсульта, которые требуют вызова скорой помощи.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.