Врачи назвали требующие вызова скорой помощи возможные симптомы инсульта

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20 июля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили вероятные симптомы инсульта головного мозга, при наличии которых требуется вызвать скорую помощь. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах британских сетевых СМИ.

Как пишет издание Express, врачи отметили, что обратиться в скорую необходимо, если наблюдаются:

1. асимметричная улыбка;

2. невозможность поднять обе руки и продержать их какое-то время наверху;

3. бессвязная речь и потеря способности понимания того, что говорят другие.

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