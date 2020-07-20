Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Доктор Александр Мясников перечислил лекарства для защиты от коронавируса

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Александр Мясников перечислил лекарства для защиты от коронавируса
Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий, рассказал, какие медицинские препараты защищают от смертельно опасного коронавируса COVID-19. Публикация, посвященная данной теме, появилась некоторое время назад в Telegram-канале специалиста.

По словам Мясникова, эффективным средством профилактики болезни являются моноклональные антитела. В числе них такие лекарства, как «Тозилисумаб», «Рамизисумаб» и «Эмисизумаб».

Прежде чем брать на вооружение данный способ защиты от недуга, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что медики назвали признаки, которые могут свидетельствовать о раке кишечника.

ДЦ

Экономика

Предсказан возможный негативный эффект в случае деноминации рубля властями РФ

Предсказан возможный негативный эффект в случае деноминации рубля властями РФ

Журналист Семен Новопрудский рассказал, какой негативный эффект может быть достигнут в случае деноминации рубля властями Российской Федерации. Свою точку зрения Новопрудский изложил на страницах интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью