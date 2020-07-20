Доктор Александр Мясников перечислил лекарства для защиты от коронавируса
20 июля 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий, рассказал, какие медицинские препараты защищают от смертельно опасного коронавируса COVID-19. Публикация, посвященная данной теме, появилась некоторое время назад в Telegram-канале специалиста.
По словам Мясникова, эффективным средством профилактики болезни являются моноклональные антитела. В числе них такие лекарства, как «Тозилисумаб», «Рамизисумаб» и «Эмисизумаб».
Прежде чем брать на вооружение данный способ защиты от недуга, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Ранее сообщалось, что медики назвали признаки, которые могут свидетельствовать о раке кишечника.
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