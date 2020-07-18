Врачи озвучили симптомы, которые могут указывать на раковую опухоль в кишечнике

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18 июля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты назвали признаки, которые могут сигнализировать о злокачественном новообразовании в кишечнике человека. Данной теме посвящена публикация, размещенная на страницах британских интернет-СМИ.

Как пишет издание Express, поводом для беспокойства должны стать:

1. кровь в каловых массах – ярко-красного или темного цвета;

2. боль в животе, запор или диарея, которые появились без видимых причин и длятся дольше трех недель;

3. ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что врач-онколог Иван Карасев озвучил опасный симптом, который часто принимают за гастрит.