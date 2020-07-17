Врач-онколог раскрыл принимаемый за гастрит опасный для здоровья симптом
17 июля 2020, 14:33[ «Аргументы Недели» ]
Врач-онколог Иван Карасев обозначил опасный для здоровья симптом, который часто принимают за гастрит. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад на своей странице в Instagram.
Как отметил Карасев, необходимо пройти обследование, если наблюдаются «голодные боли», которые могут возникать, когда человек делает большие перерывы между приемами пищи. Данный признак, вероятно, указывает на язву. Она способна провоцировать кровотечения, образование сквозных отверстий в стенке желудка и рак.
Ранее в пятницу сообщалось, что ученые выступили с предупреждением об угрозе эпидемии ожирения после пандемии COVID-19.
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