Ученые предупредили об угрозе эпидемии ожирения после пандемии коронавируса

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17 июля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Медики, XinHua / globallookpress.com

После пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой во многих странах были введены ограничительные меры, человечество может столкнуться с эпидемией ожирения. С соответствующим предупреждением выступили ученые, говорится в материале, размещенном на страницах российских СМИ.

«Известия» привели точку зрения сотрудников университета Копенгагена, которые полагают, что увеличение числа людей, страдающих ожирением, в частности, спровоцируют такие факторы, как доступность холодильника при дистанционной работе, ограничение движения и вынужденное одиночество, сопровождающееся неконтролируемым приемом пищи.

Российский эндокринолог Татьяна Демидова, давшая комментарий изданию, высказала схожее мнение. Специалист отметила, что переедание стало одной из основных проблем в период карантина и обернулось для многих людей проблемами с весом.

Ранее в пятницу сообщалось, что медики озвучили проявляющиеся на ногах симптомы приближающегося инфаркта.