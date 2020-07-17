Врачи раскрыли проявляющиеся на ногах симптомы надвигающегося инфаркта миокарда

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17 июля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Медицинские специалисты перечислили признаки надвигающегося инфаркта миокарда, которые проявляются на ногах. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в британском интернет-сегменте.

Ресурс Express пишет, что врачи назвали такие симптомы, как синюшный или фиолетовый оттенок кожи на ногах, появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых восковых наростов.

Также медики рассказали о мерах профилактики сердечных болезней. Снизить вероятность их возникновения можно с помощью сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок, отметили специалисты.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дина Сакаева, доктор медицинских наук, озвучила первый признак злокачественного новообразования щитовидной железы.