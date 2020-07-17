Врачи раскрыли проявляющиеся на ногах симптомы надвигающегося инфаркта миокарда
17 июля 2020, 08:49[ «Аргументы Недели» ]
Медицинские специалисты перечислили признаки надвигающегося инфаркта миокарда, которые проявляются на ногах. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в британском интернет-сегменте.
Ресурс Express пишет, что врачи назвали такие симптомы, как синюшный или фиолетовый оттенок кожи на ногах, появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых восковых наростов.
Также медики рассказали о мерах профилактики сердечных болезней. Снизить вероятность их возникновения можно с помощью сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок, отметили специалисты.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дина Сакаева, доктор медицинских наук, озвучила первый признак злокачественного новообразования щитовидной железы.
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