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Доктор медицинских наук назвала первый симптом раковой опухоли щитовидной железы

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Доктор медицинских наук назвала первый симптом раковой опухоли щитовидной железы
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Дина Сакаева, доктор медицинских наук, обозначила первый симптом рака щитовидной железы. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Издание kp.ru пишет, что специалист назвала такой признак, как появление на щитовидной железе небольшого узелка. Он заметен под кожей и имеет вид небольшого возвышения с одной стороны, с течением времени данный узелок становится плотнее и увеличивается в своих размерах.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктор Александр Мясников перечислил сигналы человеческого организма, требующие безотлагательного вызова скорой помощи. В списке симптомов, озвученным врачом, в частности, фигурирует резкая и острая боль в животе на фоне тошноты и рвоты.

ДЦ

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