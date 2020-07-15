Доктор Мясников перечислил симптомы, требующие срочного вызова скорой помощи

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15 июля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, при которых требуется срочно вызывать скорую помощь. По данному вопросу высказался некоторое время назад Александр Мясников, отечественный врач и телеведущий.

Медицинский специалист назвал в эфире канала «Россия 1» следующие симптомы:

1. болевые ощущения в груди и резкая слабость, которая сопровождается одышкой;

2. головокружение и двоение в глазах, тошнота, повышение температуры тела до 38 градусов – может свидетельствовать о менингите или рассеянном склерозе;

3. тяжелая, раскалывающая головная боль – вероятный признак аневризмы;

4. резкая и острая боль в животе на фоне тошноты и рвоты – способна сигнализировать о таких болезнях, как панкреатит, тромбоз и аппендицит.

Ранее сообщалось, что в интернете перечислили продукты питания, опасные для здоровья человека.