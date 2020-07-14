Топ-5 опасных продуктов для здоровья человека опубликовали в интернете

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14 июля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Опубликован топ-5 продуктов питания, представляющих опасность для человеческого здоровья. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

В списке, размещенном на канале «Росконтроль» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. рыба и морепродукты – способны накапливать вещества, приводящие к пищеварительным расстройствам и другим проблемам;

2. рис – если блюдо, приготовленное из него, оставить остывать при комнатной температуре, на поверхностях крупинок начинает размножаться бацилла, провоцирующая отравления;

3. заранее вымытые овощи и зелень – на них могут быть бактерии;

4. непастеризованное молоко, творог и сыр из него – могут содержать возбудители болезней;

5. сырое или недостаточно термически обработанное мясо – его употребление грозит заражением сальмонеллой, кишечной палочкой и другими бактериями, способными вызывать тяжелые инфекционные недуги.

Ранее во вторник сообщалось, что французские специалисты назвали продукт, «убивающий» COVID-19.