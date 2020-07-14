Топ-5 опасных продуктов для здоровья человека опубликовали в интернете

Опубликован топ-5 продуктов питания, представляющих опасность для человеческого здоровья. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
В списке, размещенном на канале «Росконтроль» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. рыба и морепродукты – способны накапливать вещества, приводящие к пищеварительным расстройствам и другим проблемам;
2. рис – если блюдо, приготовленное из него, оставить остывать при комнатной температуре, на поверхностях крупинок начинает размножаться бацилла, провоцирующая отравления;
3. заранее вымытые овощи и зелень – на них могут быть бактерии;
4. непастеризованное молоко, творог и сыр из него – могут содержать возбудители болезней;
5. сырое или недостаточно термически обработанное мясо – его употребление грозит заражением сальмонеллой, кишечной палочкой и другими бактериями, способными вызывать тяжелые инфекционные недуги.
Ранее во вторник сообщалось, что французские специалисты назвали продукт, «убивающий» COVID-19.