Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 июля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, PPI / globallookpress.com

Капуста является продуктом, «убивающим» смертельно опасный коронавирус COVID-19. К соответствующему выводу пришли французские исследователи, говорится в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

Как пишет таблоид The Sun, сотрудники Университета Монпелье выяснили, что в составе капусты содержатся вещества, способные усиливать защиту организма от атакующих его патогенов. Специалисты также отметили, что в Южной Корее и ФРГ, где данный овощ служит основой для приготовления блюд национальной кухни, показатели смертности от коронавирусной инфекции являются относительными низкими.

Ранее сообщалось, что онколог Тимур Шароев перечислил симптомы, которые могут указывать на появление рака у ребенка.