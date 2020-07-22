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Врач рассказал, как настроение влияет на лечение коронавируса

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Врач рассказал, как настроение влияет на лечение коронавируса
Больница. Фото: pixabay.com

Главврач краевой инфекционной больницы Краснодарского края Сергей Зотов уверен, что настроение пациента может сыграть важную роль в лечении коронавирусной инфекции COVID-19.

Зотов считает, что если больной настроен позитивно, то ему быстрее удается побороть болезнь. «За эти месяцы через нашу клинику прошли сотни пациентов с COVID-19, и я убедился: чем сильнее у человека дух, тем быстрее от него отступает этот коварный вирус», - уверяет врач.

При этом специалист подчеркнул, что вера в скорейшее выздоровление – не повод отказываться от основного курса лечения и наблюдения врачей.

АБ

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