Психиатр рассказала, как снять стресс и насколько эффективны антистресс-игрушки

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22 июля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

Считается, что от стресса можно избавиться, если «заедать» тревогу. Однако это мера способна принести лишь кратковременное облегчение и вместе с этим вред организму. Невролог Ольга Котова научила, как правильно справляться со стрессом.

Котова порекомендовала в первую очередь перенести внутренние эмоции на какие-то внешние действия. «Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определенного цвета или из определенного материала – условно красные или деревянные. Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее», - объяснила психотерапевт.

Также помочь расслабиться могут приятные тактильные ощущения – мягкие ткани, мелкие детали, антистресс-игрушки. Однако если проблема чрезвычайно сильная, то справиться с ней самостоятельно не удастся – вероятнее всего, потребуется медикаментозная терапия, передает Радио Sputnik.