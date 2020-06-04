Эксперты пришли к выводу, что в самоизоляции люди заедают и запивают стресс

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4 июня 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Онлайн-шоппинг. Фото: Pixabay

Почти у трети опрошенных агентством MAGRAM MR россиян расходы во время самоизоляции не сократились, о рост расходов заявили 17% респондентов.

Первая и главная статья расходов – снятие стресса, на это указывает рост расходов на еду (65% ответов) и числа «импульсивных» интернет-покупок (14%).

Вторая категория, которая потребовала больших расходов в период пандемии – здоровье. Люди стали покупать больше медицинских товаров, в том числе масок и профилактических средств.

Третья категория касается расходов на такси (20%) и бензин (12%) – то есть обеспечением безопасности передвижения в условиях эпидемии.

Социологи и психологи отмечают, что из-за непривычной для себя ситуации люди заедают и запивают стресс. Именно по этой причине используется и онлайн-шоппинг.