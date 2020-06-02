Какими схемами пользуются мошенники при онлайн-шопинге

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2 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Банковские карты. Фото: pixabay.com

Стало известно, к каким самым популярным схемам при онлайн-шоппинге прибегают мошенники. Среди них несуществующие товары, «сбои» на сайте и несуществующие курьерские службы.

Популярным среди злоумышленников способом мошенничества является выставление на продажу товаров, которые нельзя оплатить на сайте. «Служба поддержки» перезванивает потенциальной жертве и объясняет суть проблемы, после чего покупателю приходит ссылка на оплату на стороннем сайте. При переходе по ссылке можно получить вирус на устройство или же ненароком предоставить мошенникам свои банковские данные.

Не менее распространенными являются товары-приманки с очень низкими ценами. Покупатель после переписки с продавцом оплачивает товар, однако в результате вещь так и не получает, передает ФБА "Экономика сегодня".

Третьим способом мошенничества является подражание популярным службам доставки, которые работают с известными магазинами. Схема такая же: человек заходит на сайт, оплачивает нужный товар, но в результате остается и без покупки, и без денег.