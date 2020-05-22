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Как уберечь смартфон от злоумышленников

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Как уберечь смартфон от злоумышленников
Смартфон. Фото: pixabay.com

Смартфоны для многих людей стали неотъемлемой частью жизни, в гаджетах люди хранят личную информацию, банковские данные, рабочие документы и даже отпечатки пальцев. Специалисты Роскачества рассказали, как защитить телефон от мошенников.

Эксперты рекомендовали в первую очередь не хранить всю информацию на одном носителе, чтобы разом ее не лишиться. Также нужно не забывать об элементарных правилах цифровой безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, с осторожностью относиться к общественному Wi-Fi и не указывать данные банковской карты на непроверенных сайтах. Также лучше воздержаться от покупки смартфонов «с рук».

«Если вам позвонили люди, представившиеся службой безопасности банка, не сообщайте им никакой важной персональной информации, а лучше завершите разговор и сами позвоните в банк по номеру, указанному на обороте вашей карты», - советуют эксперты.

АБ

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