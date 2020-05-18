Безопасно ли перезванивать незнакомым номерам

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Смартфон. Фото: pixabay.com

У многих людей есть привычка перезванивать на пропущенные вызовы, даже если звонили с неизвестного номера. Эксперт Алексей Кричевскй рассказал, насколько безопасно подобное поведение.

«Если вам звонит незнакомый номер телефона или же вы уже пропустили вызов - не спешите снимать трубку или перезванивать по этому номеру. Вначале совершите простую и быструю процедуру "первичной" проверки номера - скопируйте его и вставьте в строку поиска», - посоветовал Кричевский. По его словам, если это реклама или мошенники, то в поисковике сразу появится информация об этом. При этом проверять номер желательно даже в том случае, если вы ожидаете звонка из конкретной организации или даже банка. Перезвонить можно в том случае, если номер совпал с указанным на официальном сайте.