Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

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15 мая 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кодовый замок. Фото: pixabay.com

Мошенники продолжают придумывать новые способы, чтобы получить доступ к интернет-банкам россиян. На этот раз злоумышленники под видом сотрудников банка могут попросить установить специальную программу.

Отмечается, что мошенники звонят потенциальной жертве и, представившись сотрудниками банка, просят установить программу для удаленного доступа, которая якобы поможет решить внезапно возникшие проблемы. Иногда необходимое мошенникам приложение представляют под видом «специального антивируса».

«Анализ результатов нашего исследования показал, что в 48% случаев мошенник с легкостью получает доступ к устройству пользователя», - отметила эксперт Екатерина Данилова.