Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Специалист по кибербезопасности рассказал, как защититься от сетевых "коронамошенников"

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Специалист по кибербезопасности рассказал, как защититься от сетевых
хакер, pixabay.com

Глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал, как защититься от "коронамошенников".

По словам эксперта, сейчас аферисты способны "извернуть" любой инфоповод, чтобы ввести в замешательство свою жертву и сыграть на ее эмоциях, чувствах или страхах. Лифшиц в беседе с Радио Sputnik уточнил, что к настоящему моменту появилось более 4000 сайтов, созданных мошенниками с упоминанием коронавируса в названии.

Специалист призвал быть максимально бдительными и полагаться исключительно на официальные источники данных о COVID-19. Ни при каких условиях не следует переходить по подозрительным ссылкам. Евгений Лифшиц посоветовал гражданам соблюдать "цифровой карантин".

ЕТ

В мире

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, спрогнозировал, какие последствия ждут Украину в случае ракетного удара Киева по территории Российской Федерации. По данному вопросу парламентарий высказался в беседе со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью