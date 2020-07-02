Доктор Комаровский развеял миф о способности черники восстановить зрение

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2 июля 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Черника. Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский опроверг миф, согласно которому черника может помочь восстановить плохое зрение. Он отметил, что на самом деле это практически невозможно сделать при помощи ягоды.

«В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение», - заявил Евгений Комаровский.

Он добавил, что настолько же положительно на зрение могут повлиять качественный сон и еда, любовь и хорошее настроение. Врач отметил, что при этом вреда от употребления черники нет.

Ранее Доктор Комаровский рассказал, что защититься от жары можно при помощи шарфа.