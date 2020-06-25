Доктор Комаровский рассказал, что защититься от жары можно при помощи шарфа
25 июня 2020, 08:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Instagram
Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о неожиданном способе защититься от сильной жары. Оказалось, что избежать перегрева в летнее время человеку может помочь обычный шарф.
Комаровский отметил, что шарфик следует слегка смочить водой, а затем надеть на шею. Доктор заметил, что любой длинный аксессуар можно замочить и сложить так, чтобы он превратился в небольшой платок.
По словам специалиста, шея является рефлексогенной зоной, где расположены крупные сосуды. Кроме того, в этой зоне происходят постоянные испарения. Евгений Комаровский уточнил, что влажный шарфик в жару действительно вызывает облегчение и позволяет справляться с высокой температурой. Кроме того, на данный аксессуар можно перед выходом из дома нанести небольшое количество репеллента от насекомых.
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