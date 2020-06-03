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Врач-эндокринолог назвала продукты, способные помочь в борьбе со стрессом

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: передача на телеканале "Россия 1"

Врач-эндокринолог назвала продукты, способные помочь в борьбе со стрессом
зелень, pixabay.com

Врач-эндокринолог Наталья Пузырева назвала продукты, которые способны помочь человеку побороть стресс. Эксперт уточнила, что в стрессовый период в организме вырабатываются адреналин и норадреналин.

Выработка данных гормонов способствует выведению магния из клеточных депо. Наталья Пузырева заметила, что дефицит магния может сопровождаться различными проблемами с давлением, тахикардией, головными болями, а также бессонницей.

Эндокринолог подчеркнула, что употребление ряда продуктов способно восстановить уровень этого вещества в организме и улучшить состояние человека. Речь идет об овощах, зелени, фруктах, свежих орехах, морской капусте. Кроме того, киви ускоряет процесс усвоения магния. А вот чай, кофе, спиртное и колбасные изделия замедляют всасывание данного полезного элемента.

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