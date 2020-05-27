Роспотребнадзор назвал категорию людей, которые тяжелее других болеют COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 мая 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, PPI / globallookpress.com

Курильщики являются категорией людей, которые тяжелее других переносят коронавирус COVID-19. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад в Роспотребнадзоре.

В материале, размещенном на официальном сайте ведомства, говорится, что курение значительно ухудшает работу легких, это осложняет борьбу организма с недугом в случае заражения COVID-19. Кроме того, отмечается, что курение увеличивает вероятность передачи коронавируса через рот.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественные специалисты перечислили простые меры профилактики, с помощью которых можно избежать заражения коронавирусом.