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Специалисты назвали простые способы избежать заражения коронавирусом COVID-19

, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты назвали простые способы избежать заражения коронавирусом COVID-19
Медик, PPI / globallookpress.com

Сотрудники ВНИИ ГОЧС МЧС России посоветовали простые способы избежать заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, специалисты рекомендовали после прихода домой тщательно мыть руки с мылом. Кроме того, следует промывать нос, горло и глаза. Длительность последней процедуры должна составлять не менее двадцати секунд.

Также в научно-исследовательском институте отметили, что после возвращения с улицы обязательно нужно переодеваться.

Ранее «Аргументы недели» сообщили о госпитализации с коронавирусом Бориса Обносова, генерального директора «Тактического ракетного вооружения».

ДЦ

Здоровье

Специалисты назвали простые способы избежать заражения коронавирусом COVID-19

Специалисты назвали простые способы избежать заражения коронавирусом COVID-19

Сотрудники ВНИИ ГОЧС МЧС России посоветовали простые способы избежать заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

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