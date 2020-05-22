Гендиректора «Тактического ракетного вооружения» госпитализировали с COVID-19

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22 мая 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Борис Обносов, генеральный директор АО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» («КТРВ»), доставлен в московскую городскую клиническую больницу №15 с подтвержденным коронавирусом. Об этом стало известно «Аргументам недели».

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении издания, COVID-19 у Обносова обнаружили по результатам анализа на антитела к коронавирусу.

Борис Обносов - инженер-механик по летательным аппаратам, генерал-майор ФСБ в отставке. Должность гендиректора «КТРВ» он занимает с 2003 года.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Чечне рассказали о состоянии здоровья главы республики Рамзана Кадырова, у которого, по некоторым данным, подозревают COVID-19.