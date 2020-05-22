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В «Ахмате» рассказали о самочувствии Рамзана Кадырова

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В «Ахмате» рассказали о самочувствии Рамзана Кадырова
Kremlin Pool/Global Look Press, Рамзан Кадыров

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сейчас находится в республике, и со здоровьем у него все в порядке. Об этом сообщил сегодня генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

"Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался", — сказал Айдамиров. Он добавил, что Кадыров еще будет руководителем долгие годы.

Вчера помощник главы Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Кадыров сейчас лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу. При этом местонахождение политика он не уточнил.

"У Кадырова повреждено более 50% легких", писали ранее telegram-каналы. Якобы Кадыров находится на лечении в одной из московских больниц с подозрением на коронавирус.

НС

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