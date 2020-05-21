«У Кадырова повреждено более 50% легких», пишут telegram-каналы, а пресс-служба главы Чечни отмалчивается

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21 мая 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Вместе с главой Чечни с подозрением на коронавирус госпитализирован министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. Ранее Рамзан Ахматович посещал инфекционные отделения больниц в Грозном.

У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Он доставлен в Москву на самолете

Первые лица Чечни были доставлены в Москву в одну из частных клиник спецбортом еще вчера. "У Кадырова повреждено 50% лекких",- сообщает канал "Reаdovka", ссылаясь на данные КТ.

"Мы никакой информации не даем", — заявил Znak.com представитель пресс-службы. Издание отмечает, что пресс-секретарь Кадырова не отвечает на телефонные звонки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в московских медицинских кругах.