Академик РАН: коронавирус может ослабевать в течение нескольких лет

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30 апреля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Профессор Российской академии наук Александр Лукашев назвал сроки спада распространения коронавирусной инфекции во всем мире. Своим мнением он поделился в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Александр Лукашев считает, что коронавирус нового типа может ослабевать на протяжении нескольких лет, но есть небольшая вероятность, что спад начнется осенью. При этом эксперт призвал не надеяться на прогнозы.

Ранее ученые изменили мнение о сроках завершения пандемии в России и некоторых странах мира.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выявлено более 7 тыс. случаев заражения COVID-19.