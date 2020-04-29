Ученые изменили мнение об окончании пандемии коронавируса в России

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29 апреля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Лаборатория инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна обновила данные об окончании пандемии коронавирусной инфекции на территории России. Известно, что эксперты предрекали, что 20 июля заболеваемость сойдет на нет.

Теперь, по мнению ученых, пандемия коронавируса в России завершится 19 августа. Кроме того, сместились сроки окончания и в других государствах: США - 5 сентября, Италия - 30 августа, Британия - 20 августа, Германия – 5 августа и Франция - 8 августа.

В исследовании отметили, что даты могут сдвинуться еще раз на более ранний или поздний срок в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер в той или иной стране. При этом государства, достигшие пика, могут пережить вторую волну заражения COVID-19.

Эксперты призвали относиться к любым прогнозам с осторожностью и предупредили опасности «чрезмерного оптимизма».

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