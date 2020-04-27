Аналитики назвали сроки завершения пандемии коронавируса в США и России

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27 апреля 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Специалисты сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что пандемия коронавируса нового типа в России завершится летом. В своем исследовании ученые отметили, что примерный срок - середина июля.

В документе говорится, что в РФ ситуация с распространением новой инфекции к 20 мая завершится на 97%, к 28 мая - на 99% и только 20 июля – на 100%.

При этом в Соединенных Штатах пандемия завершиться 27 августа, в Германии – 1 августа, во Франции – 5 августа. Кроме того, эксперты считают, что в Китае все закончилось уже 9 апреля.

Ранее инфекционист назвал условия смягчения ограничений из-за коронавируса в Москве.

Эксперт ВШЭ считает, что в столице начался пик заболеваемости COVID-19, а Дмитрий Песков назвал сроки выхода России на плато.