Инфекционист перечислил условия смягчения режима самоизоляции в Москве

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27 апреля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Специалист по особо опасным инфекциям, врач иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, какие условия необходимы для смягчения ограничений, связанных с пандемий коронавируса в Москве.

"Мы считаем, что в Москве, Подмосковье можно будет потихоньку снимать ограничения после того, как число умерших от коронавируса будет устойчиво снижаться (это обязательное условие), а количество вновь выявленных случаев заболевания – находиться на уровне плато. По этим двум показателям можно будет снять режим самоизоляции", - пояснил он радио Sputnik.

Жемчугов добавил, что в таком случае можно будет открыть строительные рынки, дачно-садовые магазины, где торговля на улице, но обеспечить там дистанцию. По его словам, для смягчения ограничений 70% населения должны перенести заболевание или пройти вакцинирование - "это финишная прямая".

"Понятно, что экономика давит, и никто ее разрушать не хочет, поэтому все стараются как-то смягчить", - отметил он.

Ранее эксперт заявила, что в Москве начался пик заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, Дмитрий Песков назвал сроки выхода России на плато.