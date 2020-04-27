Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Эксперт считает, что в Москве наступил пик заражаения COVID-19

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт считает, что в Москве наступил пик заражаения COVID-19
фото: pixels.com

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович предположила, что в Москве наступил пик заболеваемости коронавирусом нового типа. Об этом она заявила в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

«Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет», - пояснила она.

Попович отметила, что увеличение числа зараженных COVID-19 происходит из-за появления новых очагов, в частности, общежитий, больниц и домов престарелых. Эксперт не исключила и стройки, где могут нарушаться санитарно-гигиенические нормы.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 6 198 случаев, из них в Москве – 2871.

БА

Здоровье

Академик РАН назвал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Академик РАН назвал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавирусной инфекции в России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью