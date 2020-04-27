За сутки в России выявили 6 198 новых случаев заражения COVID-19

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27 апреля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

В России за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа выросло на 6 198. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

К настоящему моменту общее число заболевших COVID-19 на территории России достигло 87 147 в 85 регионах. За прошедшие 24 часа в стране были зарегистрированы 2 693 случая заражения коронавирусной инфекцией без клинических проявлений. Подчеркивается, что Россия обошла Китай, где выявлено 83 912 случаев заболевания коронавирусом нового типа.