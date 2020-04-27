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Масочный режим вводится в Новосибирской области

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Масочный режим вводится в Новосибирской области
медицинская маска, pixabay.com
С понедельника, 27 апреля, в Новосибирской области вводится повсеместный масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. За сутки в регионе выявили 42 новых случая заражения.
 
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что на прошлой неделе местные власти анонсировали введение масочного режима.
 
Он попросил сегодня подготовить соответствующее распоряжение, которое будет немедленно подписано. По словам Травникова, жителей региона обяжут носить маски при посещении магазинов и прочих объектов с массовым скоплением людей, а также в общественном транспорте.
ЕТ

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