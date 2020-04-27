Масочный режим вводится в Новосибирской области

С понедельника, 27 апреля, в Новосибирской области вводится повсеместный масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. За сутки в регионе выявили 42 новых случая заражения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что на прошлой неделе местные власти анонсировали введение масочного режима.