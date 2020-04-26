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Почему люди отказываются носить маски, рассказала психолог

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Почему люди отказываются носить маски, рассказала психолог
Фото: pixabay.com

В период пандемии коронавируса многие россияне продолжают отказываться от ношения защитных медицинских масок. Психолог Анна Юсупова объяснила, что движет такими людьми.

Специалист заявила, что даже после окончания пандемии самые «удачливые» продолжат верить в то, что никакой болезни не существовало, а всё происходящее являлось массовым заговором. Она добавила, что убежденные в этом серьезно осложняют эпидемиологическую обстановку в стране.

Психолог рассказала, что отказ от ношения защитной маски и отрицание опасности объясняется защитной реакцией организма в ответ на тревогу и стресс. Она отметила, что такое поведение наблюдается не только у россиян, но и у жителей других стран.

АБ

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