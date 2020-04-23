Как использовать одноразовую маску, чтобы она приносила пользу, а не вред

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23 апреля 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Терапевт Елена Карякина предупредила: неправильно использование одноразовой медицинской маски не только не защитит от коронавируса, но может представлять угрозу для здоровья.

Врач напомнила, что маски не зря называются одноразовыми – их невозможно продезинфицировать и использовать повторно, а носить нужно не дольше двух часов. При длительном ношении средство защиты превращается в угрозу для здоровья из-за того, что во влажной среде начинают активно размножаться болезнетворные бактериии, передаёт Мир24.

«Нужно аккуратно снять за резиночку, не касаясь основной части маски, по возможности убрать в полиэтиленовый пакет и утилизировать», - рассказала Карякина о правилах утилизации.