В Роскачестве назвали самые эффективные защитные маски

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 апреля 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Роскачестве рассказали, какие маски действительно могут защитить от заражения коронавирусной инфекцией, а какие совершенно не пригодны для использования в этих целях.

Для бытового использования хорошо подходят одноразовые медицинские маски, которые мешают вирусу попасть в дыхательные пути, передаёт ФБА «Экономика сегодня». Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рекомендовала при покупке средства защиты убедиться, чтобы в названии было указано «медицинская маска».

Защитные свойства гигиенических и строительных масок, которые продают в Сети под видом медицинских, не доказаны, отмечают специалисты, поэтому доверять таким изделиям не следует.