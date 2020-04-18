Из Узбекистана в Россию прислали медицинские маски

В столичный аэропорт Шереметьево из Узбекистана прибыл самолет с гуманитарной помощью, которая состоит из медицинских защитных масок и медицинской марли.
«В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, медицинские маски», - сообщили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука. Отмечается, что всего в Российскую Федерацию планируется передать 5 миллионом медицинских масок, а также марлю.
В аэропорту борт встречали представители Министерства экономического развития России, а также посольства Узбекистана.
Ранее врач рассказал, как правильно дезинфицировать медицинские маски.