Из Узбекистана в Россию прислали медицинские маски

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В столичный аэропорт Шереметьево из Узбекистана прибыл самолет с гуманитарной помощью, которая состоит из медицинских защитных масок и медицинской марли.

«В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, медицинские маски», - сообщили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука. Отмечается, что всего в Российскую Федерацию планируется передать 5 миллионом медицинских масок, а также марлю.

В аэропорту борт встречали представители Министерства экономического развития России, а также посольства Узбекистана.

Ранее врач рассказал, как правильно дезинфицировать медицинские маски.