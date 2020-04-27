Песков назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россия выйдет на плато заболеваемости коронавирусом нового типа в скором времени. По его словам, через несколько месяцев люди забудут сложности, связанные с пандемией.

«И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», - пояснил он, отметив, что в Италии и Испании критическая фаза продолжалась «максимум полтора месяца».

Песков отметил, что дольше это длиться не будет. Официальный представитель Кремля добавил, что тяжело будет вернуться к нормальной жизни людям, которые потеряли близких или серьезно переболели сами. Кроме того, всем придется усердно работать, чтобы минимизировать последствия пандемии, высказал он.

Ранее была названа возможная дата обращения Владимира Путина к народу в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, а также названы примерные сроки продления самоизоляции.