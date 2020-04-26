Названа возможная дата обращения Путина к народу из-за коронавируса

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26 апреля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dp.ru

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании регионального штаба сообщил, что обращение президента РФ Владимира Путина к народу в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране может состояться во вторник, 28 апреля.

«Во вторник мы ожидаем заявления нашего президента Владимира Владимировича Путина на встрече с губернаторами Российской Федерации», - высказал глава региона.

Кувшинников отметил, что в ходе своего выступления российский лидер озвучит меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией.

Ранее в Кремле анонсировали обращение Путина к народу на следующей неделе.

При этом Дмитрий Песков объяснил, как Россия будет выходить из режима ограничений по коронавирусу.