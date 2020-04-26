В Кремле объяснили, как будет проходить выход из режима ограничений по коронавирусу

Аргументы Недели → Политика 13+

26 апреля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в стране будут сниматься постепенно. Однако сейчас следует разработать соответствующие этапы, пояснил он.

«Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать», - высказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на информацию о продлении самоизоляции, а глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала провести майские праздники дома.

При этом в кремле анонсировали выступление Владимира Путина к народу на следующей неделе.