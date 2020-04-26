Попова предложила продлить режим самоизоляции в России еще минимум на две недели

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26 апреля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России режим самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции необходимо продлить еще минимум на две недели.

По оценке главы Роспотребнадзора, месяца самоизоляции оказалось мало, чтобы до конца остановить распространение COVID-19. Об этом она заявила на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами. Попова на совещании вице-премьера, главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами отметила, что считает эффективными меры, принятые в нашей стране против пандемии. По ее словам, другие страны интересуются российскими алгоритмами.

Попова подчеркнула, что для остановки эпидемии и полной уверенности, что настала точка невозврата, этого мало, необходимо четко соблюдать меры, и нужен, как минимум, третий период самоизоляции. Пик заболеваемости еще не пройден.

Татьяна Голикова сообщила, что доложит Владимиру Путину и Михаилу Мишустину о предложении врачей продлить ограничительные меры.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что самоизляцию для пожилых россиян можно ослабить.